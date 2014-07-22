日本财政：无法达成2021年预算平衡目标，差额逾1,000亿美元--草案

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透东京7月22日 - 一份日本政府的估算草案显示，尽管一如计画调高消费税，但仍料将无法达成2021年的预算平衡目标，差距金额超过1,000亿美元，这将使得扩大加税或缩减支出的政治压力升高。
根据路透周二所见到的估算数字，2021年3月止财年的预算短差金额料为11万亿日圆(1,080亿美元)，这凸显出首相安倍晋三在抑制公共债务上有多么困难；目前日本公共债务相当于国内生产总值(GDP)的两倍以上，为工业国家中最高。
安倍晋三必须在年底左右决定是否继续推动将消费税提高至10%。内阁府的估算草案假设将会进一步加税，凸显出在社会加速老龄化的情况下，日本需要提高税收，或缩减社福或其他支出以缩减支出。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。