国际油市：柴油裂解价差跌至逾三年半低点，因供给过剩且需求疲软

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透香港7月22日 - 亚洲柴油裂解价差周二跌至逾三年半低点，因供给过剩且区域需求疲弱。
路透数据显示，柴油裂解价差每桶跌0.36美元至13.24美元，为2010年12月21日以来最低。
亚洲今夏需求异常疲弱，炼厂眼睁睁地看着裂解价差下滑，自6月初以来就卡在每桶15美元下方。
由于疲弱需求压缩获利空间，韩国炼厂准备在8月减产。
然而除非需求回升，否则降低产能利用率将不足以去化区域市场供给过剩。
新加坡现货市场方面，兴隆从BP买入15万桶500 ppm的柴油，8月6-10日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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