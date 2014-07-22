东南亚股市：印尼股市走跌，静待总统大选结果出炉

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透曼谷7月22日 - 印尼股市周二下跌，结束两天的涨势，市场担忧总统大选结果可能令社会动荡不安。在此同时泰国股市电讯及建筑类股浮现卖压，使其触及近两周低位。
印尼总统大选可能的输家放手做出最后一搏，企图推迟官方周二宣布大选结果；预计选举委员会将宣布雅加达首都特区省长佐科为下一任总统。
Prabowo同党一名官员周二表示，印尼前军队司令Prabowo Subianto谴责选举过程不民主后，已经退出总统选举计票。
印尼综合股价指数 一度跌2.2%，至7月14日以来低位；指数过去两天共上涨1.1%，今日终场收低0.9%。汤森路透数据显示，外资温和买超60亿印尼卢比(51.82万美元)。
泰国股市 跌1.2%，至1,520.81点，为7月10日以来最低位。
菲律宾股市 小跌；证交所数据显示，外资撤离Alliance Global Group 等大型股。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 442.42 -1.09 -0.25 +13.92 388.37
新加坡 3316.91 2.64 +0.08 +4.72 3167.43
马来西亚 1871.36 2.72 +0.15 +0.24 1866.96
泰国 1520.81 -17.74 -1.15 +17.10 1298.71
印尼 5083.52 -43.60 -0.85 +18.94 4274.18
菲律宾 6869.94 -4.94 -0.07 +16.64 5889.83
越南 597.98 -3.06 -0.51 +18.50 504.63
(完)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。