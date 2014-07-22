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中国财经报道 | 2014年 7月 22日 星期二 19:41 BJT

美股业绩：Travelers季度净利衰退26%，因巨灾损失增加

路透7月22日 - 产物保险业者Travelers Cos Inc 公布季度净利下滑26%，因巨灾损失增加。

这家道琼成分股公司表示，6月30日止第二季净利下滑至6.83亿美元，每股获利为1.95美元，上年同期分别为9.25亿美元及2.41美元。

每股营业利润从2.13美元降至1.93美元。

营收成长2%至67.9亿美元。

减去再保险净额后的税前巨灾损失从9,600万美元扩增至4.36亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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