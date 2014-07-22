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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 19:41 BJT

美股业绩：洛克希德马丁第二季获利成长3.5%，上调今年获利预估

路透7月22日 - 美国国防部最大的武器供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 发布季度获利成长3.5%，并上调2014年获利预估。

该公司将今年全年获利预估自每股10.50-10.80美元，调高至10.85-11.15美元。

公司6月29日止第二季净利增至8.89亿美元，或每股2.76美元；上年同期则分别为8.59亿美元及每股2.64美元。

公司营收则下滑约1%，至113.1亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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