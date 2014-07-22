美股业绩：洛克希德马丁第二季获利成长3.5%，上调今年获利预估

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 美国国防部最大的武器供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 发布季度获利成长3.5%，并上调2014年获利预估。
该公司将今年全年获利预估自每股10.50-10.80美元，调高至10.85-11.15美元。
公司6月29日止第二季净利增至8.89亿美元，或每股2.76美元；上年同期则分别为8.59亿美元及每股2.64美元。
公司营收则下滑约1%，至113.1亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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