国际油市：亚洲石脑油裂解价差小升至四日高位，然高运费可能拖累交易

路透新加坡7月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小涨，至每吨170.25美元的四日高位，市场担忧高运费恐抑制欧洲到亚洲出货，然而现货需求则下降.

贸易和船运消息人士表示，从欧洲到日本的长程油轮运费估计为230至240万美元，每吨至少较两周前高出20万美元。

“因市场结构性偏空，亚洲需要船货。而西方国家因过剩而必须出口，”一交易员表示。

高运费可能使得长线船运受到拖累，因交易商在敲定交易时会更加谨慎。

但在现货市场，一些买家选择先买进液化石油气(LPG)，之后再承诺买进9月上半月交货的石脑油，因看好前者的价格比石脑油更有利可图。

亚洲汽油裂解价差多持平为每桶10.05美元，为6月25日以来低位；在亚洲部份炼厂已结束岁休的情况下，供应料将增加。

新加坡现货市场达成各两笔汽油交易和石脑油交易。

Phillips 66卖给中国石油92号汽油船货，8月17-21日装运，价格为较新加坡92号离岸价格每桶升水2.20美元。

Sietco卖给SK Energy 95号汽油船货，8月6-10日装运，每桶升水4美元。

Itochu向Socar买进9月下半月交货的石脑油，每吨为972美元。

法国石油公司道达尔(Total)则向Sietco买进9月下半月交货的石脑油，价格亦为每吨为972美元。(完)

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