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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 20:09 BJT

美股业绩：可口可乐季度净利下滑3%，因业务进行重整

路透7月22日 - 可口可乐 公布季度净利下滑3%，因该公司重整旗下俄罗斯果汁事业，以及在去年分拆巴西装瓶事业。

该公司6月27日止第二季可归属与股东的净利降至26.0亿美元，每股获利为0.58美元。上年同期分别为26.8亿及0.59美元。

排除特殊项目后的每股获利为0.64美元。

营收下降1%至125.7亿美元。

该公司表示，全球出货量增加3%，北美出货量则是持平。(完) (编译 张明钧; 审校　戴素萍)
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