美股业绩：可口可乐季度净利下滑3%，因业务进行重整

路透7月22日 - 可口可乐 公布季度净利下滑3%，因该公司重整旗下俄罗斯果汁事业，以及在去年分拆巴西装瓶事业。

该公司6月27日止第二季可归属与股东的净利降至26.0亿美元，每股获利为0.58美元。上年同期分别为26.8亿及0.59美元。

排除特殊项目后的每股获利为0.64美元。

营收下降1%至125.7亿美元。