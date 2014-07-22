美股业绩：可口可乐季度净利下滑3%，因业务进行重整

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 可口可乐 公布季度净利下滑3%，因该公司重整旗下俄罗斯果汁事业，以及在去年分拆巴西装瓶事业。
该公司6月27日止第二季可归属与股东的净利降至26.0亿美元，每股获利为0.58美元。上年同期分别为26.8亿及0.59美元。
排除特殊项目后的每股获利为0.64美元。
营收下降1%至125.7亿美元。
该公司表示，全球出货量增加3%，北美出货量则是持平。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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