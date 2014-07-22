东欧情势：俄国总统普京誓言动用对乌克兰叛军的影响力以开放调查

路透莫斯科7月22日 - 俄罗斯总统普京周二表示，俄国将对乌克兰东部分离分子动用其影响力，允许对马来西亚航空坠机地点展开全面调查，但表示西方国家必须向乌克兰施压以结束敌对状态。

普京并敦促西方强权国家不要干涉俄罗斯的内政，并称由于北大西洋公约组织(NATO)的行动，有必要采取举措来强化该国的军事能力，以保护经济免受“外部威胁”。