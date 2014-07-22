东欧情势：俄国总统普京誓言动用对乌克兰叛军的影响力以开放调查

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透莫斯科7月22日 - 俄罗斯总统普京周二表示，俄国将对乌克兰东部分离分子动用其影响力，允许对马来西亚航空坠机地点展开全面调查，但表示西方国家必须向乌克兰施压以结束敌对状态。
普京并敦促西方强权国家不要干涉俄罗斯的内政，并称由于北大西洋公约组织(NATO)的行动，有必要采取举措来强化该国的军事能力，以保护经济免受“外部威胁”。
“我们被要求动用我们对乌克兰东南部分离分子的影响力。我们当然会竭尽所能，但这还有不足之处，”普京在与国防和安全主管开始举行会议时表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。