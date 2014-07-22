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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 21:39 BJT

美国热股：CIT GROUP将以34亿美元收购区域银行业者，股价大涨11.8%

路透7月22日 - 主要承做小型企业贷款的银行业者CIT Group Inc 表示，将以总值34亿美元的股票及现金收购区域银行业者OneWest Bank NA。

CIT同时公布第二季获利成长34%，因该公司航天及铁道车辆租赁业务赚取更高的利润。

CIT盘初股价大涨11.8%，报49.19美元，周一收报43.95美元。(完) 　　
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