美国热股：CIT GROUP将以34亿美元收购区域银行业者，股价大涨11.8%

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 主要承做小型企业贷款的银行业者CIT Group Inc 表示，将以总值34亿美元的股票及现金收购区域银行业者OneWest Bank NA。
CIT同时公布第二季获利成长34%，因该公司航天及铁道车辆租赁业务赚取更高的利润。
CIT盘初股价大涨11.8%，报49.19美元，周一收报43.95美元。(完)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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