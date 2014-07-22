美股业绩：麦当劳第二季获利下滑约1%，美国业务不振

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 麦当劳 公布季度获利下滑约1%，因陷于挣扎的美国麦当劳同店销售走低，受消费者来店数量减少冲击。
该公司6月30日止当季净利下滑至13.9亿美元，每股获利1.40美元，上年同期分别为14亿美元及1.38美元。
麦当劳称，总营收成长1%至71.8亿美元，全球同店销售相对持平。
该公司美国开业13个月以上餐厅营收同比下滑1.5%。美国事业占该公司整体营收的三成。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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