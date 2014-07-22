美股业绩：麦当劳第二季获利下滑约1%，美国业务不振

路透7月22日 - 麦当劳 公布季度获利下滑约1%，因陷于挣扎的美国麦当劳同店销售走低，受消费者来店数量减少冲击。

该公司6月30日止当季净利下滑至13.9亿美元，每股获利1.40美元，上年同期分别为14亿美元及1.38美元。

麦当劳称，总营收成长1%至71.8亿美元，全球同店销售相对持平。