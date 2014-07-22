表格：美国6月CPI较上月上扬0.3%，符合市场预估

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 美国劳工部周二公布：
* 美国6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%(预估为上涨0.3%)
* 美国6月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)
* 美国6月CPI较上年同期上涨2.1%(预估为上涨2.1%)
* 美国6月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨2.0%)
* 美国6月民间部门每周平均实质所得持平(预估为持平)
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
6月 5月 14年6月/13年6月
整体CPI 0.3 0.4 2.1
扣除食品和能源 0.1 0.3 1.9
能源 1.6 0.9 3.2
食品饮料 持平 0.4 2.2
食品 0.1 0.5 2.3
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
6月 5月 前值 14年6月/13年6月
百分比变动(%) 持平 -0.1 -0.1 -0.1
(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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