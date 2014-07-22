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货币新闻 | 2014年 7月 22日 星期二 20:49 BJT

表格：美国6月CPI较上月上扬0.3%，符合市场预估

路透7月22日 - 美国劳工部周二公布：

* 美国6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%(预估为上涨0.3%)

* 美国6月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)

* 美国6月CPI较上年同期上涨2.1%(预估为上涨2.1%)

* 美国6月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨2.0%)

* 美国6月民间部门每周平均实质所得持平(预估为持平)

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

6月 5月 14年6月/13年6月

整体CPI 0.3 0.4 2.1

扣除食品和能源 0.1 0.3 1.9

能源 1.6 0.9 3.2

食品饮料 持平　 　 0.4 2.2

食品 0.1 0.5 2.3

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

6月 5月 前值 14年6月/13年6月

百分比变动(%) 持平　 -0.1 -0.1 -0.1

(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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