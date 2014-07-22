全球贸易：民间出口商卖出大量美国豆粕及豆油，买方不明--美国农业部

路透华盛顿7月22日 - 美国农业部周二表示，民间出口业者出口22.5万吨的美国豆粕及2万吨美国豆油，10月1日起的2014/15销售年度交运，交运地点不明。

农业部称，出口商同时出售18万吨豆粕给越南，亦为2014/15销售年度交运。

根据法令，若出口商单日出口某种商品数量超过10万吨以上、或超过2万吨的豆油至同一地点，则必须即刻回报。数量较小的出口则是每周申报。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)