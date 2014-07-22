全球贸易：民间出口商卖出大量美国豆粕及豆油，买方不明--美国农业部

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透华盛顿7月22日 - 美国农业部周二表示，民间出口业者出口22.5万吨的美国豆粕及2万吨美国豆油，10月1日起的2014/15销售年度交运，交运地点不明。
农业部称，出口商同时出售18万吨豆粕给越南，亦为2014/15销售年度交运。
根据法令，若出口商单日出口某种商品数量超过10万吨以上、或超过2万吨的豆油至同一地点，则必须即刻回报。数量较小的出口则是每周申报。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。