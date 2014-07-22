欧洲汇市：英镑投资者寻求对冲潜在的英国政治风险

路透伦敦7月22日 - 投资者周二对处于高位的英镑未来几个月所面临的潜在政治风险转趋谨慎。

为9月苏格兰意外独立公投对冲英镑敞口的需求在周二持续，且一些投资者为明年英国大选和可能投票决定是否脱离欧盟的风险寻求保护。

明年5月英国议会举行选举，如果执政保守党在选举中赢得多数议席，将在2017年前就英国是否留在欧盟举行公投。

“是一些对冲这些风险事件引起的需求，规模不是很大，但需求上升，”一欧洲银行的首席期权交易商说。

“市场迄今对英国事件风险也不是很热心，但当更接近事件的发生时间，很可能将对冲这些风险因素的期权需求将上升。”

期权交易商也表示，有一些对明年大选时英镑将下跌的押注。民调显示，保守党和反对派工党的支持率太接近。

尽管面临以上的潜在风险，但英镑兑美元在过去六个月累计上升3.5%，升至略低于1.72美元，此为约六年高位，因投资者的焦点放在英国经济复苏强劲的前景将导致英国升息。

英镑兑欧元周二追平22个月高位，因对冲基金和投机者卖出欧元兑美元和英镑，押注欧元区货币政策将保持宽松。

英镑兑美元 下跌至1.7042美元，之前美国通胀数据显示物价压力微幅上升。欧元兑英镑 下跌0.3%，至0.7889英镑。

本周带动英镑走势的主要事件将是周三英国央行发布上次货币政策会议记录，交易商将从中寻找升息时机的线索。

1442 GMT，英债 跌26个跳动点，报110.90，和德债一起下跌，一名交易商表示，因为市场吸纳了英国发售的10年期公债。(完)

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