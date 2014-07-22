拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因美国通胀温和燃点投资者的风险意愿

路透里约热内卢7月22日 - 拉美货币兑美元周二上涨，之前数据显示美国通胀温和，燃点对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能有推迟升息的空间，市场预期美联储将在明年升息。

巴西雷亚尔 、墨西哥披索 和哥伦比亚披索 兑美元的升幅介于0.2-0.5%，因预期美国可能在较长时间保持低利率，提振对新兴市场高收益资产的胃纳。

美国劳工部周二公布，美国6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，预估为上涨0.3%。美国6月CPI较上年同期上涨 2.1%，预估为上涨2.1%。6月核心CPI较前月上涨0.1%，预估为上涨0.2%。6月核心CPI较上年同期上涨1.9%，预估为上 涨2.0%。 在数据公布后，拉美货币兑美元上涨。