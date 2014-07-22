欧洲股市：反弹，受助于企业季报和乌克兰紧张局势未见升级迹象

* FTSEurofirst 300指数收高1.3%

* 乌克兰叛军交出坠落马航客机黑匣子

* ARM公布强劲业绩后股价急升

* Actelion上涨，因其业绩重燃并购臆测

路透伦敦7月22日 - 欧洲股市周二上涨，因一些企业的季报强劲，且迹象显示俄罗斯和其他国家合作，在乌克兰东部坠毁的马航客机展开调查。

乌克兰东部分离主义者交出坠毁的马航客机黑匣子，且报导称国际调查员顺利进入坠机现场。欧盟外长威胁对俄罗斯实施更严厉的制裁，因俄罗斯支持乌克兰东部的分离主义份子。

“我们认为紧张局势不会马上升级和欧盟不会对俄罗斯实施进一步制裁，”Baader Bank股市策略部主管Gerhard Schwarz说。

“但鉴于罹难者很多，未来将有一些制裁行动，这肯定不利全球经济复苏。”

对俄罗斯实施更严格制裁的前景和以色列加强在加沙的进攻，在过去一周打压股市和其他风险资产，交易商预期，市场人士将保持警惕。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.3%，报1,373.75点，上日下挫0.5%。

一些企业的业绩正面周二也支撑股市。

ARM Holdings 在FTSEurofirst 300指数中升幅居前。公司公布第二季获利增长9%后，股价劲升5.7%。

欧洲最大的生物科技公司Actelion 年内第二次上调今年获利预估后，股价急升2.6%。

Actelion的首席执行官表示，公司股东支持他提出保持独立的策略。交易商臆测该公司可能得到阿斯利康 、罗氏 、葛兰素史克 或诺华制药 等大药厂的并购提议。