纽约期市：ICE咖啡期货从三周高位下跌，因止损卖盘和预报巴西降雨

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透纽约/伦敦7月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二从三周高位下跌，因技术因素疲弱、止损卖盘和预报巴西降雨，令近期由空头回补带动的涨势消退。
ICE原糖期货回吐周一录得的部份涨幅，因预期本周公布的巴西行业数据将再一次显示甘蔗收割提速。可可期货上涨。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 盘中升至最高1.736美元，之后下跌最多3.6%。该合约收跌4.60美分，或2.7%，收报每磅1.6830美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低22美元，或1.1%，收报每吨1,993美元。
ICE-10月原糖期货 下跌0.12美分，或0.7%，报每磅17.16美分，周一录得6月来最大单日升幅。LIFFE-10月白糖合约 收低3.80美元，或0.8%，收报每吨452.00美元。
ICE-9月可可期货 收高3美元，或0.1%，报每吨3,131美元。LIFFE-9月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,925英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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