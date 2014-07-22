芝加哥期市：CBOT大豆期货触及合约低位，之前美国公布作物优良率上升

路透芝加哥7月22日 - 美国大豆期货周二多数收低，交投最活跃的11月大豆期货在尾盘下挫1%，至合约低点，交易商说，之前政府报告显示大豆优良率上升。

11月大豆合约低见每蒲式耳10.57美元，比之前的合约低位10.65美元更低。8月大豆期货 上涨，受助于近期一连串的美国出口销售数据，周二宣布有225,000吨豆粕和20,000吨豆油出售到未知的目的地，是最新的出口消息。

在周一收市后，美国农业部报告显示，大豆优良率上升1个百分点。分析师预期为持平。

8月豆粕期货上涨，出口销售提供了支撑，而远月豆粕合约下跌。豆油期货下滑。

11月大豆期货合约 跌13-3/4美分，报每蒲式耳10.57-3/4美元。但8月大豆期货 升8-1/4美分，报11.84美元。

8月豆粕合约 收高1.1美元，报每短吨381.8美元。8月豆油合约 收低0.21美分，报35.93美分。

今日CBOT大豆预估成交量为153,906口，豆粕为84,698口，豆油为77,490口。(完)

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