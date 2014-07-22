芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术因素和玉米下跌

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透7月22日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第三日下跌，交易商说，因技术性卖盘和玉米期货市场疲弱。
CBOT-9月小麦仍高于周一触及的合约低位5.23-3/4美元。
北半球冬麦收割持续和出口市场竞争激烈等利空基本面仍然对市场施压。
美国农业部表示，截至周日，美国冬麦收割率为75%，追平五年均值。
美国农业部称，最新一周美国春麦优良率为70%，和上周持平。
9月小麦期货 跌5-1/2美分，收报5.24-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为67,972口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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