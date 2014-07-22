全球金市：金价下滑，因围绕马航客机灾难的紧张局势缓和

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 乌克兰叛军交出马航客机黑匣子和遇难者遗体
* 美元和美股上涨，美国数据显示通胀温和
* 亚洲的黄金实货买需迟滞
路透纽约/伦敦7月22日 - 金价周二下跌，因亲俄乌克兰叛军向国际调查当局交出坠毁的马来西亚航客机的黑匣子和遇难者遗体，乌克兰紧张局势得到缓和。
美元和美股一起上涨，打压金价和美国长债等避险资产，之前美国数据直指通胀温和。
1850 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,306.35美元。
交投最活跃的美国8月期金 收跌0.6%，报每盎司1,306.30美元。
马航客机坠毁几日后，乌克兰分离主义者领袖向马航专家交出坠机的黑匣子，且一列运载大部份在坠机中遇难者遗体的火车到达乌克兰政府控制的地区。这次坠机造成298人死亡。
交易商表示，金价下滑，也因为在上周末开始的获利了结卖盘持续，投资者对金价连升六周落袋平安。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周一减少1.8吨，至803.34吨。
分析师表示，尽管乌克兰冲突有所缓和，但地缘政治忧虑很可能令金价保持在1,300美元左右。
交易商表示，珠宝商和其他贵金属实货用家需求迟滞，是不利金价的因素。在上海黄金交易所，金价 追平伦敦金价格，显示缺乏买需。
其他贵金属方面，现货铂金 持平在每盎司1,481.75美元。现货银 涨0.1%，报每盎司20.92美元。现货钯金 跌0.2%，报872.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha