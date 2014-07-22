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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 03:53 BJT

全球金市：金价下滑，因围绕马航客机灾难的紧张局势缓和

* 乌克兰叛军交出马航客机黑匣子和遇难者遗体

* 美元和美股上涨，美国数据显示通胀温和

* 亚洲的黄金实货买需迟滞

路透纽约/伦敦7月22日 - 金价周二下跌，因亲俄乌克兰叛军向国际调查当局交出坠毁的马来西亚航客机的黑匣子和遇难者遗体，乌克兰紧张局势得到缓和。

美元和美股一起上涨，打压金价和美国长债等避险资产，之前美国数据直指通胀温和。

1850 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,306.35美元。

交投最活跃的美国8月期金 收跌0.6%，报每盎司1,306.30美元。

马航客机坠毁几日后，乌克兰分离主义者领袖向马航专家交出坠机的黑匣子，且一列运载大部份在坠机中遇难者遗体的火车到达乌克兰政府控制的地区。这次坠机造成298人死亡。

交易商表示，金价下滑，也因为在上周末开始的获利了结卖盘持续，投资者对金价连升六周落袋平安。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周一减少1.8吨，至803.34吨。

分析师表示，尽管乌克兰冲突有所缓和，但地缘政治忧虑很可能令金价保持在1,300美元左右。

交易商表示，珠宝商和其他贵金属实货用家需求迟滞，是不利金价的因素。在上海黄金交易所，金价 追平伦敦金价格，显示缺乏买需。

其他贵金属方面，现货铂金 持平在每盎司1,481.75美元。现货银 涨0.1%，报每盎司20.92美元。现货钯金 跌0.2%，报872.25美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 利棣儿；审校 李军)
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