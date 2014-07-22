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货币新闻 | 2014年 7月 23日 星期三 04:39 BJT

美股盘后：苹果公布业绩后股价先抑后扬

路透7月22日 - 苹果 周二在盘后交易中先跌后回，一度下挫1.3%，之后反弹，上涨0.1%，该公司盘后公布了会计年度第三季业绩。

苹果公布2014会计年度第三季每股盈利(EPS)为1.28美元，营收为374亿美元。

苹果预计2014会计年度第四季营收为370-400亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计苹果2014会计年度第三季营收为379.9亿美元，每股收益为1.23美元。预计第四季营收为404.4亿美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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