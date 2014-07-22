美股盘后：苹果公布业绩后股价先抑后扬

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透7月22日 - 苹果 周二在盘后交易中先跌后回，一度下挫1.3%，之后反弹，上涨0.1%，该公司盘后公布了会计年度第三季业绩。
苹果公布2014会计年度第三季每股盈利(EPS)为1.28美元，营收为374亿美元。
苹果预计2014会计年度第四季营收为370-400亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，市场预计苹果2014会计年度第三季营收为379.9亿美元，每股收益为1.23美元。预计第四季营收为404.4亿美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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