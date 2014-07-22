国际油市：油价下跌，因暴力冲突未影响石油供应

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 欧盟外长商讨加强对俄罗斯的制裁
* 利比亚石油日产量下降至45万桶
* 最新一周美国原油库存预料将减少280万桶
路透纽约7月22日 - 布兰特和美国原油期货周二收低，盘中交投震荡，因伊拉克、乌克兰和加沙的暴力冲突持续，但原油供应还未受到影响。
在马来西亚航空客机坠毁后，周二欧盟声言将对俄罗斯实施更严厉的制裁，这可能对俄罗斯的经济造成更广泛的损害。
以色列周二袭击在加沙地带的目标，声称短期内不会停火，美国和联合国外交人员正寻求对话，希望能终止已导致逾600人死亡的加沙暴力冲突。
“主要事件的发展升级，加沙地带的问题还未得到解决，但情况是，原油供应仍未受到影响，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说，“上日的回补空头似乎消退，油市略为回落。”
9月布兰特原油 下跌0.35美元，收报每桶107.33美元，日内交投在107.20-108.40美元。
8月美国原油 下跌0.17美元，收报每桶104.42美元，从日高105.25美元回落。
8月美国原油在周二到期。8月美国原油较9月合约升水周二上升至2.50美元日内高位，反映交易商担心库欣的原油库存低。
9月美国原油 收报102.39美元，下跌0.47美元。
利比亚国家石油公司发言人表示，原油日产量下降至45万桶，自上周减少大约20%，因暴力冲突不断升级限制了一些石油设施运作。
接受路透调查访问的四名分析师预期，截至7月18日该周，美国原油库存料减少280万桶。
在周二收市后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存减少55万桶；汽油库存增加360万桶，馏分油库存增加250万桶。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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