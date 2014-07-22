美股业绩：微软第四季营收上升但获利下滑，但合并诺基亚手机业务

路透西雅图7月22日 - 全球最大的软件公司微软 周二表示，2014会计年度第四季营收上升，优于市场预期，但获利下降7%，部份原因是合并诺基亚的手机业务。

在盘后交易中，微软股价持平，在本周曾触及14年高位。

微软公布，第四季盈利为46.1亿美元，合每股0.55美元，上年同期为盈利49.6亿美元，合每股0.59美元。

分析师预期均值为每股盈利0.60美元，但不清楚分析师对诺基亚业务并入微软的运作表现和整合成本如何作出考量。微软收购诺基亚手机业务的交易是在4月底完成。

微软表示，第四季营收增长17%，至233.8亿美元，高于分析师预估的230亿美元，主要因收购诺基亚手机业务带来额外销售。

“对市场来说，这份业绩是够好了，因为这是迈向正确方向的又一步，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives说，“诺基亚对微软业绩的影响较市场预期略差，但鉴于行业内企业面对巨大的成长挑战，这业绩也不是完全出乎意料。”(完)