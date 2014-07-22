加拿大股市：升至纪录高位，受助于CN Rail和能源股上涨

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透多伦多7月22日 - 加拿大主要股指周二在五个交易日内第四次刷新纪录高位，受助于能源股、铁路股和部份银行股上涨。
加拿大最大的铁路公司Canadian Pacific Railway Ltd 为股指带来最大的提振，上涨2%，在周一收市后，该公司公布的季度货运量创下纪录，且上调2014年财测。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨65.14点，或0.43%，报15,315.13点，此为纪录最高收位。日高在15,343.51点，创下盘中纪录高位。
在油气股中，Suncor Energy Inc 上涨0.8%，Canadian Natural Resources 涨1%。
金矿股中，Goldcorp Inc 下跌1.2%，Barrick Gold Corp 下滑1.5%，因现货金价下跌。
加拿大丰业银行 涨0.7%，满地可银行(Bank of Montreal) 升0.6%。(完)
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