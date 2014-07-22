纽约期市：期棉小升，因纺织厂少量买入

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透纽约7月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小升，因纺织厂继续少量买入。尽管稍早市场升穿短期阻力位，但技术卖盘令价格从日内高位回落。
指标ICE-12月期棉合约 收高0.22美分，或0.33%，报每磅67.91美分，留守在近期的交投区间内。成交量略低于11,000口。
期棉价格短暂升穿九日移动均线切入位67.93美分，交易商指这是短期阻力位，不过，升势没有持续很久，之后一些生产商卖盘浮现。
美国政府周度报告显示，棉花生长优良率较上年同期跳升。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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