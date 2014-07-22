更新版1-美股业绩：微软营收增长17%，但并购诺基亚手机令获利下滑

微软为了在飞速成长的智能手机市场直接同苹果 和三星电子 展开争夺，于今年收购了诺基亚手机业务。这部分资产为微软贡献了将近20亿美元的季度营收，但同时也带来6.92亿美元的营业亏损，其中部分为一次性成本。

诺基亚的Lumia智能手机虽然颇受好评，但并未取得微软所期望的成功，全球市场份额最多只有4%。该季度内，在诺基亚资产并入微软的九周时间里，Lumia手机销售量达到580万支。而iPhone的季度销量高达3,520万支。

微软正在大幅削减诺基亚的业务，关闭部分工厂，诺基亚原有的2.5万名员工也将有约一半被裁，因考虑节约成本，同时根据新执行长纳德拉(Satya Nadella)上周宣布的计划，微软将把主要精力重新集中到云计算上来。

微软公布会计年度第四季盈利为46.1亿美元，合每股盈余为0.55美元，上年同期分别为49.6亿和0.59美元。

华尔街原先平均预期为每股盈余0.60美元，不过还不清楚分析师是否考虑了诺基亚业务的表现和整合成本。该部门4月底才并入公司。

整体季度营收上升17%至233.8亿美元，高于分析师平均预估的230亿美元，主要因为诺基亚带来的新增营收。(完)