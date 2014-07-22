日韩经济指标预测--7月23日-7月30日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日当周 7月23日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.7% +0.9% (较上年同期) +3.6% +3.9% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +1.0% -2.7% 进口(较上年同期) +8.4% -3.6% 贸易收支(亿日圆) 逆差6,429 逆差9,090 7月24日(四) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +3.3% +3.4% 全国整体CPI -- +3.7% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 +2.7% +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.0% 7月25日(五) 暂无重要经济数据公布 7月28日当周 7月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余76.9 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -- -3.1% (较上年同期) -- -8.0% 2330 日本求才/求职比 6月 -- 1.09 失业率 -- 3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- -0.4% 7月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 78 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -- -2.7% (较上年同期) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.6% 2350 日本工业生产(较前月) 6月初值 -- +0.7% 工业生产一个月预估 -- -0.7% 工业生产两个月预估 -- +1.5% 7月30日(三) 暂无重要经济数据公布.(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha