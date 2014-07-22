金砖国家：7月22日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透7月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月22日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收高1.06%，报1,074.48点。
中国股市：沪综指收升1%创一个半月最大单日涨幅，有色、汽车板块领涨
香港股市：恒指收于12月以来高位，受到内地股市涨势及资金流入提振
中国汇市：人民币即期收升，油盘购汇未现身令美元多头平仓结汇
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拉美股市：巴西股指Bovespa 上涨0.61%，报57,983.32点，盘中触及16个月新高，淡水河谷 走势支撑最近涨势，因民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率下滑，外界押注反对党将在10月大选中获胜，这一预期带动大盘上涨。
拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因美国通胀温和燃点投资者的风险意愿
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南非股市：小幅上涨，因乌克兰亲俄分裂势力配合马航坠机事件的调查，令国际市场风险偏好有所恢复。指标Top-40绩优股指数 收涨1.1%至46,789点，综合指数 涨1%，报51,931点。
南非汇市：兰特兑美元走坚，因美国通胀数据温和
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印度股市：涨逾1%，接近本月稍早触及的纪录高位，因Idea Cellular公布获利好于预期，提振电信类股大涨，亚洲股市上扬也提振人气。NSE指数 上涨1.1%或83.65点，至7,767.85点。指标BSE指数 上涨1.21%或310.63点，至26,025.80点，收于重要心理关口26,000点上方。
印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅上扬，因托管银行代外国基金卖出美元，不过进口商对美元的需求限制印度卢比进一步上涨。卢比兑美元 收报60.24/25，上日报60.30/31，周二盘中在60.18-60.2850区间波动。
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俄罗斯股市：指标股指 涨2.24%，报1,266.880点，MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.91%，报685.75点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.55%，至34.9960卢布；卢布兑欧元 涨0.92%，至47.1600卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha