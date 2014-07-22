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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 07:16 BJT

金砖国家：7月22日股汇市收盘纵览

路透7月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月22日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收高1.06%，报1,074.48点。

中国股市：沪综指收升1%创一个半月最大单日涨幅，有色、汽车板块领涨

香港股市：恒指收于12月以来高位，受到内地股市涨势及资金流入提振

中国汇市：人民币即期收升，油盘购汇未现身令美元多头平仓结汇

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拉美股市：巴西股指Bovespa 上涨0.61%，报57,983.32点，盘中触及16个月新高，淡水河谷 走势支撑最近涨势，因民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率下滑，外界押注反对党将在10月大选中获胜，这一预期带动大盘上涨。

拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因美国通胀温和燃点投资者的风险意愿

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南非股市：小幅上涨，因乌克兰亲俄分裂势力配合马航坠机事件的调查，令国际市场风险偏好有所恢复。指标Top-40绩优股指数 收涨1.1%至46,789点，综合指数 涨1%，报51,931点。

南非汇市：兰特兑美元走坚，因美国通胀数据温和

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印度股市：涨逾1%，接近本月稍早触及的纪录高位，因Idea Cellular公布获利好于预期，提振电信类股大涨，亚洲股市上扬也提振人气。NSE指数 上涨1.1%或83.65点，至7,767.85点。指标BSE指数 上涨1.21%或310.63点，至26,025.80点，收于重要心理关口26,000点上方。

印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅上扬，因托管银行代外国基金卖出美元，不过进口商对美元的需求限制印度卢比进一步上涨。卢比兑美元 收报60.24/25，上日报60.30/31，周二盘中在60.18-60.2850区间波动。

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俄罗斯股市：指标股指 涨2.24%，报1,266.880点，MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.91%，报685.75点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.55%，至34.9960卢布；卢布兑欧元 涨0.92%，至47.1600卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
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