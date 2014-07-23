欧洲金融：Rioforte寻求债权人保护，Espirito Santo金融帝国问题加重

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
Rioforte自己的母公司Espirito Santo International周二表示，于7月18日在卢森堡申请债权人保护，现已获得成功。
ESI之前曾表示，截至6月30日，Rioforte欠圣灵银行2.2亿欧元。这些债务再加上向ESFG告借的9.25亿欧元债务，已经吓跑该银行的一些投资者。
Espirito Santo家族持股公司的问题也让圣灵银行的投资者担心不已，其股价在过去一个月里跌去60%。
不过，周二晚间一些人表示看到希望，美国投资银行高盛宣布收购圣灵银行2.27%权益，美国对冲基金D.E. Shaw也收购了2.7%权益。
圣灵银行称，高盛已于7月15日购买该银行权益，美国对冲基金D.E. Shaw则在7月14日入股。
ESFG在7月14日出售4.99%的圣灵银行股权，以便偿还贷款。
未能立即联系到圣灵银行发表评论，谈论高盛和D.E. Shaw是否从其控股家族手中购买股权。高盛和D.E. Shaw驻纽约的代表也未能立即置评。
圣灵银行周二还宣布，已聘请德意志银行为其提供咨询，以改善资产负债表结构。该银行还宣布半年财报公布时间推迟到7月30日。原定发布日期为7月25日。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张涛/于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选