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债券 | 2014年 7月 23日 星期三 08:46 BJT

南美金融：美国法官要求阿根廷和债权人与调停者会面，直到协议达成

路透纽约7月22日 - 一位美国法官要求阿根廷和没有参与该国过去债务重组的投资者“不断”与法院指定的调停者会面，直到达成和解。这位法官警告阿根廷有出现新违约的危险。

美国纽约地区法官Thomas Griesa对阿根廷以及钉子户债权人的律师表示，达成协议并避免出现新违约的时间不多了。这些钉子户债权人在阿根廷2002年违约后拒绝参与债务重组。

这位法官称，“那是我能设想的最糟场景。我不希望它发生。”

阿根廷律师Jonathan Blackman称，即便夜以继日地进行谈判，“就算不是完全不可能，也是不太可能达成和解协议。”

他称，“确实无法在月底前完成。”

Griesa要求各方与指定监督和解谈判的纽约律师Daniel Pollack不断地进行会晤，直到和解协议达成。Pollack在周三1400 GMT安排了一次会面。

听证会后阿根廷经济部长没有对置评要求予以反馈。

阿根廷总统在一份声明中表示，“Griesa法官...完全没有解决任何提交给他的问题。”(完)

(编译 石冠兰 审校 白云)
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