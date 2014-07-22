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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 07:28 BJT

澳洲个股：必和必拓2014年度铁矿石产量达创纪录的2.25亿吨，较预期高4%

路透悉尼7月23日 - 澳洲必和必拓 称，截至6月30日的会计年度铁矿石产量达到创纪录的2.25亿吨，较自身预期高出4%。

必和必拓是全球第三大铁矿石供应商。该公司先前给出的产量目标是2.17亿吨。

必和必拓预计，2015会计年度铁矿石产量料增至2.45亿吨，因公司继续澳洲Pilbara铁矿石带的扩产工作。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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