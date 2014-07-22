美国与加拿大经济指标预测--7月23日-7月30日****

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月21日当周
7月23日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月18日当周 -- 341.1
再融资指数 -- 1,327.4
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.6% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.7%
7月24日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 30.8 30.2
四周均值(万人) -- 30.9
续请失业金人数(万人) 7月12日当周 251.0 250.7
1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 57.5 57.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 47.9 50.4
美国新屋销售(较前月) -- +18.6%
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 -- 正6
7月25日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 96.3
1230 美国耐久财订单 6月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.6% +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.7%
7月28日当周
7月28日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 61.1
服务业PMI 61.5 61.0
1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -- 103.9
指数变动(较前月) -- +6.1%
7月29日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 -- -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 -- +3.7%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.2% +1.1%
房价指数(较上年同期) +10.1% +10.8%
1400 美国消费者信心指数 7月 85.5 85.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 7月 -- 16.9
7月30日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月25日当周 -- --
再融资指数 -- --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 +24.1 +28.1
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率初值 第二季 +2.9% -2.9%
GDP最终销售 +1.2% -1.3%
GDP消费支出 -- +1.0%
GDP平减指数 +1.8% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +3.4%
1800 美国联邦基金利率目标 -- --
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 350 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选