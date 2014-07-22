《中国报摘》--中国证券报7月23日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 头版头条:
--新股申购23日再次启动。根据发行安排，包括台城制药在内的12家新股将从7月23日到8月13日接受投资者网上申购，其中6家将登陆沪市，其他6家选择在中小板和创业板上市。
* 其他:
--长白山、会稽山两公司分别公告因价格高于行业平均市盈率而延迟发行三周。此前，北特科技因价格踩线而延迟发行。这些公司多是因难以在行业市盈率分类中找到准确的匹配对象而无奈定出“高”价，建言监管部门及时完善行业分类标准。
--近日关于“出口假象复苏”的讨论较多，有分析人士认为，随着全球经济复苏，中国出口复苏值得期待。分析人士表示，从稳外贸政策效力以及多项指标看，中国出口逃不出“先上升后企稳再下降”的出口周期，未来中国出口保持平稳，不宜过度乐观。
--中国人寿集团董事长杨明生在2014年上半年经营形势分析会上表示，公司下一步，要推进个险渠道发展，推进财险、养老险等板块发展，推进投资能力建设和渠道创新。
--国资委公布《2013年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单》显示，中海油、华润等46家央企进入A级企业名单，而中石油、中石化未能进入前十。
--*ST超日 公告称，近日管理人收到公司转来的通知，天龙光电以*ST超日进入重整程序、协议无法继续履行为由，告知自超日太阳收到通知时终止合作生产经营协议。随着合作终止，*ST超日可能会承担更多的折旧费用；同时，天龙光电的应收账款回收难度也将会增加。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha