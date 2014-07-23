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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 08:57 BJT

中国金融：6月外汇占款减少883亿元，终结此前10个月连增势头

路透上海7月23日 - 中国人民银行周二稍晚公布数据显示，6月全部金融机构外汇占款
减少882.8亿元人民币，为连增10个月后的首次下降。
    
    不过结合以往年度数据来看，此前两年的6月，全部口径外汇占款有增有减，但规模都
不大。其中去年同期也为负值，为减少412亿元，前年则为增加491亿元。
    
    根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，6月末金融机构外汇占款余额为294,513.4
1亿元；财政性存款余额为36,674.09亿元，较上月减少3,031.2亿元。

    上述两项数据表明，6月份市场因此增加了2,148.4亿元的流动性。其中财政存款的投放
力度较此前几年有明显增加。
    
    与2013年6月出现的“钱荒”相比，今年6月银行间市场资金面改善明显。七天期回购加
权利率 最高也未超过4.5%水平。
        
    以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
    
                  外汇占款      财政性存款
 2014年6月            -883          -3,031
 5月                   375           3,027
 4月                 1,169           5,615
 3月                 1,892          -4,824
 2月                 1,282           4,222
 1月                 4,374           1,530
 2013年12月          2,729         -14,603
 11月                3,979            -435
 10月                4,416           6,280
 9月                 1,264          -2,932
 8月                   273           1,399
 7月                  -245           6,545
 6月                  -412          -1,219
 5月                   669           4,633
 4月                 2,944           5,224
 3月                 2,363          -2,652
 2月                 2,954             243
    注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增
量数据为根据央行最新公布数据计算。
    
    外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动
性，减少则相反。

    财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初
以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同
规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为
存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
    
    欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here

 (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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