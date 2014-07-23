中国货币市场：IPO进行时七天回购走高，6月外汇占款下降增远忧

路透上海7月23日 - 密集新股发行周三拉开帷幕，中国银行间市场七天期回购低开高走，至目前加权利率涨逾20个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化不多。交易员称，IPO影响至少持续到明日，不过届时有国库现金定期存款助力，若央行公开市场维持扶助态度，后续资金面应不致过分紧张。
至于最新公布的6月外汇占款出现下降，对资金市场影响并未立现；而对未来增量趋势性减少的担心，增添远忧。
中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。分析人士对外汇占款后期走势出现较大分歧，市场对未来汇率走势判断亦没有明确方向。
华南一银行交易员表示，“七天相对难借一点，隔夜还好。明天(资金价格)应该还是下不来，IPO还没结束。”
周三(23日)和周四(24日)两天，为九家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。
上海一券商交易员并指出，从近几日市场情况来看，一般下午资金会有所改善。至于明日，因有国库现金定期存款招标，若央行公开市场继续停止正回购，都将利好流动性，不必过于担忧。
时隔近一个月后，央行周二公开市场正回购操作再次暂停。另外，财政部将于周四进行500亿元的国库现金定期存款招标，期限三个月。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3080 3.3093 -0.13
七天 4.2532 4.0031 +25.01
14天 5.1887 5.1873 +0.14
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.0200 2.7650 +425.50
七天 5.5000 4.8600 +64.00
14天 5.0100 5.0600 -5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.4000 3.4000 +0.00
七天 4.2000 3.8300 +37.00
14天 5.1800 5.2000 -2.00
Shibor
其中:隔夜 3.2950 3.2530 +4.20
七天 4.2020 3.8480 +35.40
三个月 4.7525 4.7465 +0.60
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)