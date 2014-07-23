港报财经评论：冒险逐高息，愈炒愈垃圾--信报7月23日

冒险逐高息，愈炒愈垃圾/习广思

美股升势持续，近期焦点落在企业盈利及并购消息之上。随着美国联储局结束买债，加上美股估值已偏贵，支持因素即政策宽松和估值扩张已到水尾，企业盈利能否继续支持美股顿成考验。由美铝到银行，及至近期的科网股，大部分公司的业绩都算不负众望。

据统计，已公布业绩的标普500成分股当中，有68%优于市场预期。花旗银行因次按官司遭到罚款，因而增加额外拨备，如果不计入花旗业绩，第二季盈利增长约6.7%，高于市场6月底的预测。摩通指出，大部分美国企业第二季盈利增长，主要由缩减营运开支所带动，但未来盈利增长将视乎企业能否开辟新利润。不过，标普500成分股中，还有近60%未公布业绩，接下来两周将左右大市表现。

美股业绩期到下半场，港股业绩期将开始，友邦 周五公布业绩，昨天股价突破并见新高。近期盈喜盈警消息成为股价异动的因素。惠理 、新疆新鑫 、国美 昨天藉盈喜消息上升。

美股业绩亦在影响港股，美铝业绩报捷，反映美国汽车业复苏，而铝价升至16个月高位，铜和锌的价格急升，也成为部分有色金属股上升的理由，中铝 久未见升势，昨天股价上升7.4%。金融市场继续“让你猜不到”，不是资金流入，不是“国家队”入市，不是“沪港通”突发消息，恒指在没有特别消息下抽升近400点，看好的投资者挟指数屠熊，收报23,782点；大市全日成交额增至717亿港元。

中国内地A股新一批新股挂牌在即，从上次经验可见，“打新”资金分流不如想像中严重。外围俄乌局势稍缓，变成看好的投资者藉机挟高大市的理由。无疑中资股及A股气氛都改善，但恒指阻力在24,000点的观点始终未变，反弹或会试穿，但上落市格局恐怕未能扭转。资金以蓝筹股为目标，板块走势背后有不同意义。濠赌股弹完后回软，板块轮动，内房及内险股仍是炒上落。下半年至今，港股欠缺明显主题，新冒起的寻宝目标是国企改革受惠股，中资电讯、油股、基建铁路股都有望在下半年跑赢，港交所 是另一“沪港通”受惠股，昨天股价出现突破。(B02) __________________________________________________________________________

美元兑瑞郎上望0.9156/苏子

昨天欧洲入市后，美元汇价明显转强，兑瑞郎更突破上周五的0.9004瑞郎高位阻力，由于此高位阻力与0.90瑞郎心理关口及20天保历加通道的0.9002瑞郎顶部阻力相若，因此，昨晚若能有效突破收市，配合欧罗兑瑞郎亦明显突破自7月上旬以来一直屡攻不破的20天平均线阻力，预料美元兑瑞郎在瑞郎本身呈现较弱的势头下，将继续造好及朝着上半年的0.9156瑞郎高位迈进。

欧罗兑美元曾低见1.3475美元水平，此低位刚好为上半年低位支持所在；不过，欧罗兑美元在触及此低位支持后便迅即回稳过来，始终未见出现更大的抛售压力使汇价可以顺利创今年新低；因此，宜留意昨晚美国入市后，欧罗兑美元能否承接欧洲市早段的疲弱势头成功创今年新低并以近全日低位收市。

倘若未能出现此情况，最后反而在日线图上呈现近似锤头的利好形态，1.35美元心理关口亦再次失而复得，相信欧罗兑美元仍未具备条件向下展开单边跌市；反之，小心汇价大有机会进一步跌破去年11月21日的1.34美元低位支持，留意此低位支持以下存在大规模的止蚀沽盘，故一旦失守，相信届时在大量止蚀沽盘的推波助澜下，将会出现较为急劲的下跌浪，正式摆脱已持续多时的上落市闷局。

时仍未知悉昨晚美国最新公布的6月份CPI通胀数据结果。由于联储局主席耶伦在上月议息时曾表示，短期通胀数据充满噪音，因此，若数据结果与市场预期相距不远，预料较难对美元产生正面的冲击；汇市较大机会仍会保持目前的上落市闷局。换言之，要汇市成功出现重大突破，则美国所公布的通胀数据必须远较市场预期高，令市场确信联储局已无可避免迫于提早加息，届时美元才有藉口大手炒高。因此，今早若看见主要非美元货币仍在近期波动范围内上落的话，已反映美国的通胀数据“没有料到”，故仍然可以继续采取上落市的交易策略。(B14)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞