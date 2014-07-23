港报财经评论：大市转热，宜破24,000--经济日报7月23日

大市转热，宜破24,000/林瑞芬

今日为“大暑”节气，昨日港股作抽升，升1.69%至23,782；国指升2.41%至10,605；市况热气腾腾，成交额略为提升至717亿港元。港股在一半机会跌，一半机会升的情况下，昨日偷步炒作业绩而冲高。技术上，恒指守于50天平均线23,000而反覆上试23,500至24,000之势维持，中期关键高位24,000宜上破，以增达早前突破头肩底之量度升幅目标近24,500胜算。惟外围美俄关系正值紧张期，以巴局势亦紧张，战争风险因素最难以预测。24,000关键前，上落弹指间，强调仍宜两手准备，炒业绩预期勿太勇。

说回炒业绩，正如前估腾讯 及友邦保险 较为看好，昨分别上升2.14%及3.3%，后者如估计突破40港元阻力大关，收报41港元。蓝筹股中，预期中期业绩可能有较佳增长率的，还有长实 。根据瑞信发表报告的预测提示，料集团的核心利润将按年升83%至212亿港元，两个原因主导：一是预计和黄 盈利增长强劲，受惠分拆港灯 释放一次性收益、同时屈臣氏及酒店业务亦有增长，料和黄中期利润按年增长达102%至251亿港元。二来，预计长实上半年度的物业发售利润增长佳，期内有毛利率高达71%的中半山“君珀”项目入帐等，物业出售收益将较2013年度上半年增加66%至63.62亿港元。走势看，长实年初以来一路沿上升轨挺进，沪港通又料吸引中国内地投资者垂青，不失136港元，反覆挑战至少140港元，中期如参考瑞信估目标为163.8港元。

就和黄的业绩预期，还有摩根士丹利所作的预测。大摩预期，和黄上半年度盈利将按年增长126%至279.82亿港元。不过，若撇除一次性项目，和黄的经常性盈利只按年同比增长8%至130亿港元，为2009年以来最低，较2013年上半年度增长23%以及2013年下半年增长率14%明显放慢。由于持有的屈臣氏及香港电力的权益降低、而港口业务、物业、长江基建 及电讯业的增长，若非基数太低就是负增长，是拖慢盈利增长之原因。

然而，和黄不排除有以下三大刺激回盈利加快增长的惊喜：一来，于2014年下半年，完成爱尔兰的O2合并将增长，EBITDA将增加10亿港元。二来，和黄与众不同Telefonica正表示讨论意大利电讯业务。三来，石油业务赫斯基可能会产生51亿港元的EBITDA。因此，大摩只是将和黄目标价稍为调低，由108港元下调至104港元，投资建议则维持“与大市同步”。(B05)

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