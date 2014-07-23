中国债市：2014上半年中国固定收益市场展望获奖机构揭晓--汤森路透

路透北京7月23日 - 全球领先的专业信息服务提供商汤森路透集团（中国）周二揭晓了中国银行间市场颇具影响力的奖项--“2014上半年中国固定收益市场展望调查”大奖。中国光大银行获得政策及资金水平最佳预测奖，利率债和信用债最佳预测奖则分别由长江证券、兴业银行获得。

获得综合类大奖前三名的，分别是汇添富基金、兴业银行、长江证券。颁奖进行前，汤森路透邀请政府官员、债市资深交易人士等多位嘉宾，旁征博引，对下半年宏观和政策，以及债市走向进行展望。

汤森路透于2012年开始推出中国固定收益市场展望调查，每月更新一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率。调查结果则于每月的第一个工作日公布。通过对这一系列指标的前瞻性预测，可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。

汤森路透中国区金融市场及风险管理事业部董事总经理Adrian Gostick表示，“通过这些机构共同的预测，我们能清晰地了解银行间市场的利率、资金的动向，也帮助我们的客户更好地把握市场先机。”

获奖机构之一的光大银行资金部投资交易处副处长李松表示，非常感谢汤森路透为固定收益投资人员提供了这样一个同业交流的高端平台。固定收益市场展望每月定量刻画中国市场的未来走势，帮助投资人把握市场主流情绪、研判债市走向、安排投资节奏，是交易决策的重要参考。

“我们再次获此殊荣有运气的成分，也要感谢我们投资交易团队共同的努力。最后，再次谢谢汤森路透，也祝在座各位下半年能继续有个好收成。”他说。

**研讨会嘉宾观点**

在颁奖前举行的研讨会上，各位主讲嘉宾也分享了他们对未来政策变化，以及利率长期走势的分析判断。

首先发言的国家税务总局参会人士表示，下半年针对经济下行的压力，国务院还是要采取定向调控政策，需关注基础设施建设、新型消费业态等领域的政策。此外，他并指出，要加快推进经济体制改革，其中包括加快行政审批制度的改革，新政府任期开始各部门行政审批的项目，到今年要削减50%，大力度改革。

平安证券固定收益部执行总经理石磊认为，综合宏观经济、地方政府及房地产投资等一些因素，长期利率存在下行压力。

农行金融市场部李刚则指出，判断今年中国债市走势重要是研究基本面情况。他预期，从经济领先指标情况来看，下半年经济不好不坏，货币不紧不松，利率有上有下。

在接下来的嘉宾讨论环节中，天风证券的总裁助理兼固定收益总部总经理翟晨曦以主持人的身份，在与中国金融期货交易所国债期货小组副组长李忠朝、广发银行利率及衍生主管欧阳健、东方金诚评估公司评估总监裴永刚、国泰君安证券研究所固定收益首席分析师徐寒飞的互动中，通过激烈的唇枪舌战，为参会者提供了非常深刻的市场理解。

据7月1日公布的最新调查结果显示，所有参与机构均认为，央行7月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时微升。

同时，逾九成参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率7月会续稳于20%，较上期展望时略升；但有超过1/4的参与机构预测第三季度会调降至19.5%，亦较上期展望略增。