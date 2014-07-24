版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 10:12 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
   ============================================================================                    
                 
   一、新债发行：

   中国财政部500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款9:00-9:30招标
   江苏省69.5亿元五年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标
   江苏省52.2亿元七年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标    
   江苏省52.2亿元十年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标
   华夏银行 至多100亿元10年期(第五年末附有条件的发行人赎回权)二级资本债招标，中信建投证券
和中德证券主承
   大唐集团公司50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和平安银行主承    
   无锡灵山文化旅游集团3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承
   光线传媒 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和中信建投证券主承
   福州交通建设集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行主承
   大族控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承
   厦门象屿集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 
   南京港集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交行和农行主承
   上海南汇发展集团5亿元10年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承
   中国黄金集团16亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承 
   重庆西永微电子产业园15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，广发证券主承
   长春现代农业产业建设11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承
   ============================================================================  
   二、新债上市：
    
    
   哈密国投10亿元七年期固息债1480399，票面利率6.63%
   哈密国投5亿元七年期固息债1480409，票面利率6.87%
   新疆兵团第二师绿原国资6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480414，票面利率6.70%
   郑州投资控股7.2亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480416，票面利率6.80%
   五矿集团30亿元九个月期超短融011433007，票面利率4.9%
   淮南矿业集团20亿元八个月期超短融011481002，票面利率5.3% 
   天原集团 8亿元一年期短融041453083，票面利率5.98%
   龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融041456038，票面利率5.67%
   上海市北高新集团5亿元一年期短融041460069，票面利率5.4%
   湖南黄金集团4亿元一年期短融041464049，票面利率5.7%
   湖南轻工盐业集团2亿元一年期短融041459047，票面利率5.6%
   安徽广电传媒产业集团4亿元五年期中票101456048，票面利率6.44%
   南京报业集团1亿元三年期中票101469014，票面利率6.9%
   上海市北高新集团3亿元五年期中票101460031，票面利率6.84%
   辽宁国资经营4亿元五年期中票101477002，票面利率6.5%
   湖南轻工盐业集团4亿元五年期中票101459038，票面利率6.7%  
   ============================================================================                    
                 
   三、缴款：

   国家开发银行40亿元五年期固息债140219，票面利率4.92%
   国开行30亿元三年期固息增发债140216，发行价格99.50元
   国开行30亿元七年期固息增发债140214，发行价格98.62元
   嵊州市投资控股公司10亿元七年期固息债1480412，票面利率7.60%    
   江苏银行15亿元三年期固息债1420015，票面利率5.30%
   江苏银行75亿元五年期固息债1420016，票面利率5.44%
   浙江荣盛控股集团13亿元一年期短融
   太阳纸业 5亿元一年期短融
   黑龙江北大荒农垦集团总公司10亿元一年期短融
   武汉地铁集团15亿元一年期短融    
   宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融
   中金公司7亿元三个月期短融    
   华闻传媒 7亿元五年期中票
   杭州交通投资集团6亿元五年期中票
   杭州商贸旅游集团5亿元三年期中票
   景德镇国资经营管理5亿元五年期中票                                                               
                                     
   ============================================================================       
   四、还本付息： 
    
   攀钢集团45亿元一年期短融041353048到期兑付，票面利率5.60%
   福耀玻璃 6亿元一年期短融041353049到期兑付，票面利率5.30%
   华能澜沧江水电20亿元一年期短融041353050到期兑付，票面利率4.97%
   南通产业控股集团10亿元一年期短融041354043到期兑付，票面利率6.15%
   三花控股集团6亿元一年期短融041358053到期兑付，票面利率5.95%
   中国国际金融有限公司10亿元三个月期短融071409003到期兑付，票面利率4.65%
   07国开14 070214 付息    
   12伊城投债 1280213 付息    
   12杨凌SMECN1 1283022 付息    
   12地方债05 129105 付息    
   13铁道01 1380241 付息    
   13电网MTN002  101351004  付息
   ============================================================================                    
                 
   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

   --中国金融时报周四报导称，今年上半年，局部地区不良贷款和不良率双双骤升。从目前已公布前6个月银行
业运行情况数据的省市的来看，广东、山东等地不良率均突破1%，其中山东的不良贷款数据格外“突出”。 
   --中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持
信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。 
    
    今日公布7月汇丰中国制造业PMI初值             (6月初值50.8)                
    7/27公布1-6月规模以上工业企业利润      
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨/李宏薇；审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐