《中国债券市场每日交易备忘》--7月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款9:00-9:30招标 江苏省69.5亿元五年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 江苏省52.2亿元七年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 江苏省52.2亿元十年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 华夏银行 至多100亿元10年期(第五年末附有条件的发行人赎回权)二级资本债招标，中信建投证券 和中德证券主承 大唐集团公司50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和平安银行主承 无锡灵山文化旅游集团3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 光线传媒 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和中信建投证券主承 福州交通建设集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行主承 大族控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承 厦门象屿集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 南京港集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交行和农行主承 上海南汇发展集团5亿元10年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 中国黄金集团16亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承 重庆西永微电子产业园15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，广发证券主承 长春现代农业产业建设11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 哈密国投10亿元七年期固息债1480399，票面利率6.63% 哈密国投5亿元七年期固息债1480409，票面利率6.87% 新疆兵团第二师绿原国资6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480414，票面利率6.70% 郑州投资控股7.2亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480416，票面利率6.80% 五矿集团30亿元九个月期超短融011433007，票面利率4.9% 淮南矿业集团20亿元八个月期超短融011481002，票面利率5.3% 天原集团 8亿元一年期短融041453083，票面利率5.98% 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融041456038，票面利率5.67% 上海市北高新集团5亿元一年期短融041460069，票面利率5.4% 湖南黄金集团4亿元一年期短融041464049，票面利率5.7% 湖南轻工盐业集团2亿元一年期短融041459047，票面利率5.6% 安徽广电传媒产业集团4亿元五年期中票101456048，票面利率6.44% 南京报业集团1亿元三年期中票101469014，票面利率6.9% 上海市北高新集团3亿元五年期中票101460031，票面利率6.84% 辽宁国资经营4亿元五年期中票101477002，票面利率6.5% 湖南轻工盐业集团4亿元五年期中票101459038，票面利率6.7% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行40亿元五年期固息债140219，票面利率4.92% 国开行30亿元三年期固息增发债140216，发行价格99.50元 国开行30亿元七年期固息增发债140214，发行价格98.62元 嵊州市投资控股公司10亿元七年期固息债1480412，票面利率7.60% 江苏银行15亿元三年期固息债1420015，票面利率5.30% 江苏银行75亿元五年期固息债1420016，票面利率5.44% 浙江荣盛控股集团13亿元一年期短融 太阳纸业 5亿元一年期短融 黑龙江北大荒农垦集团总公司10亿元一年期短融 武汉地铁集团15亿元一年期短融 宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融 中金公司7亿元三个月期短融 华闻传媒 7亿元五年期中票 杭州交通投资集团6亿元五年期中票 杭州商贸旅游集团5亿元三年期中票 景德镇国资经营管理5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 攀钢集团45亿元一年期短融041353048到期兑付，票面利率5.60% 福耀玻璃 6亿元一年期短融041353049到期兑付，票面利率5.30% 华能澜沧江水电20亿元一年期短融041353050到期兑付，票面利率4.97% 南通产业控股集团10亿元一年期短融041354043到期兑付，票面利率6.15% 三花控股集团6亿元一年期短融041358053到期兑付，票面利率5.95% 中国国际金融有限公司10亿元三个月期短融071409003到期兑付，票面利率4.65% 07国开14 070214 付息 12伊城投债 1280213 付息 12杨凌SMECN1 1283022 付息 12地方债05 129105 付息 13铁道01 1380241 付息 13电网MTN002 101351004 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国金融时报周四报导称，今年上半年，局部地区不良贷款和不良率双双骤升。从目前已公布前6个月银行 业运行情况数据的省市的来看，广东、山东等地不良率均突破1%，其中山东的不良贷款数据格外“突出”。 --中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持 信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。 今日公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/李宏薇；审校 丁淑琴)