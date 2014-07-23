《路透晚报》--7月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国计划推进京津冀一体化，破除地方“壁垒经济”

中国计划围绕北京打造一个超大区域，向各地方政府经营的“壁垒经济”发起进攻。消息人士称，有关方案将比迄今已公开披露的内容更为激进，相关规划预计将提交周三的国务院会议讨论，这将是首次统一各地方政府管辖地区的海关、税收、污染和行业管理标准。

--全球金融：澳中接近达成成立人民币清算行的协议--澳洲央行副总裁

澳洲接近与中国签署一项允许成立官方人民币清算行的协议，此举将提高资金和投资进出中国的便利程度。澳洲央行副总裁洛威称，澳洲央行正与中国人民银行研究制定谅解备忘录，允许在“未来几个月”选择一家清算行。

--台湾数据：6月工业生产指数较上年同期升8.63%，增幅扩大

台湾经济部周三公布，6月工业生产指数较上年同期升8.63%，上月修正后为升5.42%。

【金融】

--中国金融：6月外汇占款创两年半来最大降幅，后期走势现分歧

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。而对于未来外部流动性是将继续减少，还是触底回升？观点莫衷一是。

--中国金融：铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务将于8月4日推出--清算所

上海清算所最新发布公告称，经中国人民银行批准，银行间市场清算所定于2014年8月4日起推出人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。

--香港金融：放宽房产信托基金投资限制将在刊宪后生效--证监会

香港证监会称，就放宽房地产投资信托基金（REITs）投资限制之修订，将在刊宪后生效。证监会此前就修订《房地产投资信托基金守则》进行谘询，结果反映旨在为房托基金提供灵活性以投资于物业发展活动及金融工具之建议，获市场普遍支持。证监会将落实该等建议，并因应所收到的意见作出若干修改和修订，经修改的《房地产投资信托基金守则》将在刊宪后生效。

【固定收益】

--中国债市：华通路桥短融成功兑付，首单公募债本金违约风险化解

中国首单公募债券本金违约风险在最后一刻成功化解。两位消息人士周三透露，民营建筑工程企业--华通路桥集团今日到期的短期融资券--13华通路桥CP001，本息兑付资金已于下午全部到账。

--中国债市：2014上半年中国固定收益市场展望获奖机构揭晓--汤森路透

全球领先的专业信息服务提供商汤森路透集团（中国）周二揭晓了中国银行间市场颇具影响力的奖项--“2014上半年中国固定收益市场展望调查”大奖。中国光大银行获得政策及资金水平最佳预测奖，利率债和信用债最佳预测奖则分别由长江证券、兴业银行获得。

--新债招标：中国30年期国债中标利率符合预期，中小保险机构为配置主力

中国财政部周三招标的30年期固息国债中标利率基本符合预期。交易人士指出，该超长期限国债品种，在中小型保险机构主力配置需求支撑下，中标结果略低于中债估值；同时现券二级市场收益率较之前大幅上扬有所改观，亦对机构投标心态提供助益。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。

--中国货币市场：IPO进行时七天回购走高，6月外汇占款下降增远忧

密集新股发行周三拉开帷幕，中国银行间市场七天期回购低开高走，至目前加权利率涨逾20个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化不多。交易员称，IPO影响至少持续到明日，不过届时有国库现金定期存款助力，若央行公开市场维持扶助态度，后续资金面应不致过分紧张。

--中国债市动态：现券收益率变动不大，30年国债结果符预期且资金面稳定

中国银行间市场周三早盘现券收益率变动不大。交易员表示，虽然今日起将有集中的新股申购，但未因此令资金面出现剧烈波动，且稍早招标的30年期国债中标利率符合预期，助今日二级走势趋于稳定。

--中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，主要期限信用债收益率估值多数小降，整体变化幅度有限，区间在1-2个基点(bp)。

--中国债市：IRS窄幅波动，资金稳定对冲七天回购定盘利率攀升扰动

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周三窄幅波动。交易员表示，面对新股申购资金面仍不脱稳定，对冲今日七天回购定盘利率明显攀升的扰动，致市场变化不大。

【外汇】

--中国外汇：外债总体安全，预计下半年国际收支走势振荡--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周三称，中国外债总体安全，个体债务风险需要重视，预计下半年国际收支会继续保持振荡走势。

--中国外汇：6月代客结售汇顺差152亿美元，远期净售汇为19个月来首次

中国国家外汇管理局周三公布，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，为19个月来首次转为净售汇。

--中国汇市：人民币即期早盘走升突破6.2元阻力位，购汇力度受关注

中国人民币兑美元周三走升，时隔近两周后再次测试6.20元阻力位。中间价今天走软，但客盘明显偏向结汇，在突破6.2元后保持窄幅震荡。市场关注午盘时价格是否回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增多数个股冲高回落

中国股市沪综指周三小幅收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增，多数个股冲高回落。分析师指出，今日银行地产等权重股持续上涨支撑大盘反弹，但主板与创业板的行情有所分化，增量资金有限，料可能难以支持大盘继续上涨。

--香港新股：万洲国际将提前结束机构投资者认购，因需求强劲

汤森路透旗下出版物IFR周三援引消息人士称，全球最大猪肉加工商--中国万洲国际的香港首次公开发行(IPO)，由于投资者需求强劲，将提前结束机构投资者的认购。

--中国食品：上海食药监局官员称福喜涉嫌有组织实施违法行为--新华