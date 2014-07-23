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债券 | 2014年 7月 23日 星期三 11:05 BJT

路透基点：天津物产集团为香港子公司寻求1亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天津物产集团有限公司正在为旗下天物(香港)有限公司寻求1亿美元三年期循环贷款。

台湾工业银行担任牵头行和簿记行。

本次融资由天津物产集团提供担保，分为两部分，A部分为用于进口融资的8,000万美元，B部分为用于运营资金的2,000万美元。

两部分贷款的利率均为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。

受邀银行分三个层级参贷：承贷2,000万美元或以上获牵头行头衔，综合收益335基点，前端费60基点；承贷1,500-1,900万美元获协办行头衔，综合收益328.33基点，费用40基点；承贷1,000-1,400万美元可获综合收益320基点，费用15基点。

银行回复截止日期为8月8日。

天津物产集团是一家国有企业，涉足商品贸易、物流、房地产开发、金融服务和职业教育等领域。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
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