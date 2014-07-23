路透基点：天津物产集团为香港子公司寻求1亿美元三年期贷款--TRLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天津物产集团有限公司正在为旗下天物(香港)有限公司寻求1亿美元三年期循环贷款。
台湾工业银行担任牵头行和簿记行。
本次融资由天津物产集团提供担保，分为两部分，A部分为用于进口融资的8,000万美元，B部分为用于运营资金的2,000万美元。
两部分贷款的利率均为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。
受邀银行分三个层级参贷：承贷2,000万美元或以上获牵头行头衔，综合收益335基点，前端费60基点；承贷1,500-1,900万美元获协办行头衔，综合收益328.33基点，费用40基点；承贷1,000-1,400万美元可获综合收益320基点，费用15基点。
银行回复截止日期为8月8日。
天津物产集团是一家国有企业，涉足商品贸易、物流、房地产开发、金融服务和职业教育等领域。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选