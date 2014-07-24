中国数据：7月制造业PMI初值升至52.0，创18个月高位--汇丰

路透北京7月24日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准，当时为52.3.

这是该指数连续第四个月回升，且是连续第二个月处在荣枯线50上方。6月终值为50.7.

Markit提供的新闻稿并显示，7月制造业产出分项指数初值亦升至52.8，创下16个月最高位，而且也是连续第二个月处于50上方。6月终值为51.8.

是次PMI预览数据样本采集期为7月11日-22日。终值定于8月1日发布。