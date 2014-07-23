香港金融：银行业利润增长，惟营运成本同时上涨--毕马威

路透香港7月23日 - 会计师行毕马威最新发布香港银行业年度报告指出，银行业利润虽录得增长，但营运成本亦因为合规要求及新监管法规等同时上涨。

报告指出，香港银行业在2013年的表现仍然强劲，资产规模及净利润均录得健康增长。整体而言，调查报告所覆盖银行的盈利较2012年上升39%，撇除一次性项目则按年增长19%。汇丰银行 、中银香港 及恒生银行 在所有本地注册持牌银行中占税前利润比例达75%。本地金融机构的资产规模增加8%至20万亿港元。

毕马威中国香港银行业主管合伙人马绍辉（Paul McSheaffrey）称，“香港银行需要面对诸多挑战，包括在竞争激烈的环境下增加收入、想方设法去提高成本效益，同时要确保有足够的资源满足监管要求，并维持贷款质量以保障资本。”

调查显示，虽然监管要求日趋严谨令银行面对压力，但所有银行的非利息收入增幅都高于2012年，撇除汇丰出售平安保险 的收益，非利息收入按年增长达11%，高于2012年的5%。

报告亦指出，银行业的净息差有轻微改善，但仍然受低息环境所影响。在贷款及贸易融资收入的带动下，非利息收入的增长得以巩固，但同样的增幅可能不会重现。此外，交易收入亦随着投资者需求下跌而下滑。

毕马威中国金融服务合伙人黄宝珊称，“在持续低息的环境下，银行继续尝试扩大收入来源以维持及增加盈利。我们留意到银行的增长主要由贸易融资、商业贷款及海外借贷所带动。相信由于中国内地的贸易融资引起越来越多的关注，今年贸易融资的增长将有所放缓。”

毕马威的分析发现，10大银行当中，有六家的成本收入比率在40%以下。

马绍辉指出，虽然低成本收入比率是一个正面的营运指标，代表银行的盈利能力较高，但对于银行能否维持这个低比率持怀疑态度。由于目前的监管及合规要求日益严谨，而且银行必须在符合各项监管要求的情况下通过产品多样化及提高产品渗透率增加收入，可能需要投放更多的资源到前线和后勤部门。

香港银行面向中国内地的非银行相关业务在2013年持续上升，反映银行希望通过与中国内地企业的业务发展扩大其信贷组合。