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中国汇市 | 2014年 7月 23日 星期三 11:32 BJT

中国金融：6月外汇占款创两年半来最大降幅，后期走势现分歧

路透北京7月23日 - 因央行修正5月数据，原红条中计算不准确。完整中文报导请见
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