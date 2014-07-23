中国债市动态：现券收益率变动不大，30年国债结果符预期且资金面稳定

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透北京7月23日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率变动不大。交易员表示，虽然今日起将有集中的新股申购，但未因此令资金面出现剧烈波动，且稍早招标的30年期国债中标利率符合预期，助今日二级走势趋于稳定。
中国财政部周三招标的30年期固息国债中标利率基本符合预期。交易人士指出，该超长期限国债品种，在中小型保险机构主力配置需求支撑下，中标结果略低于中债估值；同时现券二级市场收益率较之前大幅上扬有所改观，亦对机构投标心态提供助益。
“早晨一开始现券收益率有一点上，不过30年国债招标结束后，又回落一点，”上海一银行交易员称，“今天资金面其实比预期要好，新股申购没有掀起大幅波澜。”
密集新股发行周三拉开帷幕，中国银行间市场七天期回购低开高走，至目前加权利率涨逾20个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化不多。交易员称，IPO影响至少持续到明日，不过届时有国库现金定期存款助力，若央行公开市场维持扶助态度，后续资金面应不致过分紧张。
北京一银行交易员表示，当前市场整体情绪还是偏谨慎的，还是要关注公开市场操作和短期资金面情况。
剩余期限约6.48年的国开行固息金融债140203 最新报价对应收益率在5.22%/5.1653%，上日尾盘报5.2437%/5.1673%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报92.978元人民币，较上日结算价跌0.096元，或0.1%。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
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