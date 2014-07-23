欧股业绩：戴姆勒第二季营业利润下滑41%，梅赛德斯-奔驰汽车继续复兴

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透法兰克福7月23日 - 德国汽车集团戴姆勒 公布第二季营业利润下滑41%，尽管包括C级轿车在内的新车型提升梅赛德斯-奔驰汽车部门获利增长35%。
去年戴姆勒出售欧洲宇航防务集团(EADS)股份获得一次性收入32亿欧元，提振了上年同期的业绩。
戴姆勒称，第二季集团持续性业务未计利息和税项的获利(EBIT)增长12%至24.6亿欧元，高于路透调查预估的23.8亿欧元。
梅赛德斯-奔驰汽车、戴姆勒客车和卡车的盈利性在第二季均增强。梅赛德斯-奔驰汽车的销售回报率从上年同期的6.4%升至7.9%，受益于推出一系列新车型。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。