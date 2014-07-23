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货币新闻 | 2014年 7月 23日 星期三 14:18 BJT

欧股业绩：戴姆勒第二季营业利润下滑41%，梅赛德斯-奔驰汽车继续复兴

路透法兰克福7月23日 - 德国汽车集团戴姆勒 公布第二季营业利润下滑41%，尽管包括C级轿车在内的新车型提升梅赛德斯-奔驰汽车部门获利增长35%。

去年戴姆勒出售欧洲宇航防务集团(EADS)股份获得一次性收入32亿欧元，提振了上年同期的业绩。

戴姆勒称，第二季集团持续性业务未计利息和税项的获利(EBIT)增长12%至24.6亿欧元，高于路透调查预估的23.8亿欧元。

梅赛德斯-奔驰汽车、戴姆勒客车和卡车的盈利性在第二季均增强。梅赛德斯-奔驰汽车的销售回报率从上年同期的6.4%升至7.9%，受益于推出一系列新车型。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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