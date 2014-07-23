《全球汇市》美元持坚而欧元触及今年新低，因欧美利率前景迥异

欧盟周二威胁将对俄罗斯实施更为严厉的制裁，而加沙地带的冲突并未出现缓和。
英镑兑美元 微升0.1%至1.7073，试图重返上周触及的六年高点1.7192。
澳元兑美元 涨约0.4%至0.9432，此前触及近两周高点0.9439，因核心通胀数据意外走高。
上季度，澳洲消费者物价指数(CPI)仅温和上涨，但高于预期的基础通胀关键指标足以打压市场对进一步降息的预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3465 1.3464 +0.01 -2.04 1.3745
美元/日圆 101.41 101.46 -0.05 -3.69 105.30
欧元/日圆 136.54 136.61 -0.05 -5.66 144.73
美元/瑞郎 0.9022 0.9023 -0.01 +1.05 0.8928
英镑/美元 1.7069 1.7063 +0.04 +3.10 1.6556
美元/加元 1.0729 1.0737 -0.07 +1.03 1.0620
澳元/美元 0.9433 0.9390 +0.46 +5.83 0.8913
新西兰元/美元 0.8681 0.8665 +0.18 +5.79 0.8206
澳元/日圆 95.650 95.270 +0.40 +1.92 93.850
新西兰元/日圆 88.030 87.920 +0.13 +1.87 86.410
英镑/日圆 173.07 173.12 -0.03 -0.72 174.33
澳元/新西兰元 1.0863 1.0833 +0.28 +0.14 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 石冠兰/于春红/田建华/朱晓军/艾茂林/高琦)