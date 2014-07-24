中国公开市场：今日正回购继续暂停，本周净投放180亿元

路透上海7月24日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日正回购继续暂停。据此计算，本周公开市场将净投放180亿元，为连续第11周净投放。

央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。

据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购到期，无央票到期。

央行上周连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量；随着微刺激组合拳的见效，经济基本面已向好，但由于广义货币供应量M2等金融数据增长较猛，货币政策在总量调控上面临一定压力。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，上半年仅在6月26日暂停过一次例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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