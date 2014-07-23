更新版 1-中国债市：华通路桥短融成功兑付，首单公募债本金违约风险化解

* 华通路桥本息资金到位，兑付风险解除--消息

* 资金主要来自政府及发行人自行筹集部分

* 公募债券市场刚性兑付打破仍不易 (新增更多细节和评论)

路透上海7月23日 - 中国首单公募债券本金违约风险在最后一刻成功化解。两位消息人士周三透露，民营建筑工程企业--华通路桥集团今日到期的短期融资券--13华通路桥CP001 ，本息兑付资金已于下午全部到账。

中国经济减速带来的企业信用风险提高问题，虽然已导致银行不良率提高，私募债券领域代偿案例增加，但来自承销商、投资者、发行人和当地政府的力量博弈，使得公募债“刚性兑付”神话实质性被打破仍有阻力。

“是好消息，本息资金已经到位啦。”上述消息人士确认。

据了解，自昨天下午5点起，已陆续有兑付资金归集到上海清算所的兑付托管账户，兑付资金主要来自两方面：一个是当地政府方面，协调筹集的资金；另外则是发行人自行筹集的部分。

在路透查询时，华通路桥有关人士对上述消息则不予置评。

华通路桥上周在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，去年发行的4亿元人民币一年期短期融资券--13华通路桥CP001本息兑付面临不确定性。

该公告迅速引起资本市场的高度重视，上周末投资者、承销商等机构也是齐聚山西，与当地政府协调兑付方案。

**打破刚性兑付仍不易**

当时讨论的资金可能来源主要有四个方面：一是政府的欠款，华通路桥2013年报显示，当年末五家政府相关单位拖欠该公司近7亿元账款，占全部应收占款比例的40.03%；二是发行人自行筹集的部分，包括可能出售一些煤矿项目，不过因实际控制人行动受限制，这项交易进展的不确定性较高。

三是当地金融机构，包括农信社等的资金支持。根据该公司财务资料，截至2013年9月末，发行人共获得12家金融机构授信额度合计23.67亿元，已使用21.62亿元，尚可使用额度2.05亿元；四则是主承销商提供的过桥资金。

不过后两项资金的到位，都受制银行对企业风险的判断。据了解，虽然华通路桥目前的状况为流动性危机，但实际控制人回归企业的日期不确定，企业的经营情况有可能会受到较大影响，而演变为企业经营危机，且发行人能提供的担保物有限，所以金融机构都比较谨慎。

不过虽然兑付资金来源较为紧张，但无论主承，还是投资者，面对实质性的违约风险来临，仍然显得顾虑重重。

“提前公告违约就是避免产生违约的最好办法。”有资深市场人士感叹，虽然今年央行金融稳定报告中，明确提出应在风险可控的前提下，有序打破理财市场的刚性兑付，但真正兑付风险来临时，谁都不想当第一家。

“除非企业已经彻底没救了，否则无论对投资者，发行人还是主承，违约的成本都太高。”该人士认为，公募债券市场对违约虽然期待已久，但要打破刚性兑付也不容易。