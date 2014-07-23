路透7月23日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周二大幅下跌，跌破心理关口1.3500美元并跌破2月低位1.3475，我认为周二跌势为更大的空头走势打下基础，可能跌向去年11月21日低点1.3400构成的支撑带。拉长期限来看，跌破1.3475支撑则确认了低点会更低的走势，而50日均线触及200日均线，若未来形成死亡交叉，这将巩固该货币对的空头前景。
欧元/日圆：走低并跌破136.75日圆。该走势确认低点会更低，并打开跌向136.20日圆支撑位的空间。MACD已然在零之下，跌破信号线，确认汇价加速下跌的趋势。日线图上，50日均线逼近200日均线，若未来形成死亡交叉，这将巩固该货币对的空头前景。
英镑/美元：小幅下跌，但再次在近1.7035美元寻获支撑，稍高于200期移动均线。动能和汇价走势呈负背离，显示该货币对或在筑顶，近期前景一定幅度偏向下行。不过今日英国央行将公布最近一次会议记录，英镑今日走势很大幅度受该记录影响。
因此在有更多关于该货币对近期走势指引明细之前，我将观望。日线图上，80日指数平均线继续提供可靠的支撑。这使得该货币对长期看涨，因此我认为短期任何下跌都是主要上涨趋势的修正阶段。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3458 1.3464 -0.04 -2.09 1.3745
美元/日圆 101.37 101.46 -0.09 -3.73 105.30
欧元/日圆 136.44 136.65 -0.15 -5.66 144.63
美元/瑞郎 0.9024 0.9023 +0.01 +1.08 0.8928
英镑/美元 1.7075 1.7063 +0.07 +3.13 1.6556
美元/加元 1.0717 1.0737 -0.19 +0.91 1.0620
澳元/美元 0.9445 0.9390 +0.59 +5.97 0.8913
新西兰元/美元 0.8686 0.8665 +0.24 +5.85 0.8206
欧元/瑞郎 1.2149 1.2149 +0.00 -0.99 1.2271
欧元/英镑 0.7880 0.7891 -0.14 -5.03 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2160 9.2220 -0.07 +4.17 8.8474
美元/挪威克朗 6.1890 6.1880 +0.02 +2.02 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 田建华; 审校 高琦)