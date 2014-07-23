《路透晚报》--7月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：震荡收低，因投资者规避风险

日本股市日经指数周三在震荡交投中小幅收跌，因投资者寻求规避加沙危机等地缘政治风险，拖累权重股软银和本田汽车等出口股走低。日经指数收低0.1%至15,328.56点。

--中国股市：沪综指收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增多数个股冲高回落

中国股市沪综指周三小幅收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增，多数个股冲高回落。分析师指出，今日银行地产等权重股持续上涨支撑大盘反弹，但主板与创业板的行情有所分化，增量资金有限，料可能难以支持大盘继续上涨。

沪综指收报2,078.489点，涨3.008点或0.14%；上证A股今日成交1,066亿元人民币。

--香港股市：恒生国企指数创今年最高收盘价，地产股涨幅居前

香港股市恒生国企指数周三飙升至今年最高收盘水准，因投资者认为金融和能源股价值低估而买入。恒生国企指数攀升2%，收在去年12月27日以来高点；恒生指数升0.8%至23,971.87点，为12月2日以来高点。

--全球汇市：欧元兑美元和英镑下跌，受制裁俄罗斯及欧美利率前景打击

欧元兑美元周三触及八个月低点，因市场担心若对俄罗斯进一步实施制裁，可能伤及脆弱的欧元区经济增长，促使投资者避开欧元。欧元全线走低，兑英镑降至近两年低位。欧元兑英镑跌至0.7883，为2012年8月以来最低。欧元兑美元降至1.3455的2013年11月以来最低位，投资者预计未来数日欧元料进一步下行。欧元兑日圆报136.45，在逾五个月低点附近交投。

美元指数持稳在80.781。澳元兑美元涨约0.6%至0.9446。

--欧元债市：德债收益率滑向纪录低点，市场关注乌克兰局势

德国公债收益率周三跌向纪录低点，乌克兰和中东地区的冲突支撑了投资者对避险公债的需求。德国10年期公债收益率跌1.4个基点至1.16%。欧元区二线国家公债收益率大多持平至小涨。

--国际油市：布兰特原油持于107美元上方，关注美国原油库存

布兰特原油期货周三小跌，但持于每桶107美元上方，全球石油供应过剩令油价受限，尽管地缘政治紧张局势威胁到石油主产区的供应。0842GMT，布兰特9月原油期货跌0.07美元至每桶107.25美元。美国9月原油期货跌0.35美元，报每桶102.04美元。

--金属期市：伦敦期锌和期铝都守在近期高点，投资者买兴依然畅旺

伦敦期锌周三小升到三年新高，期铝则持守在近期高点附近，此前场中迎来投资者的一波买兴。但考虑到需求的季节性放缓，一些市场人士质疑基本金属价格的进一步上涨空间。

0851GMT，LME三个月期锌持稳在每吨2,359.50美元，此前涨至2,376美元的新高，后者为2011年8月以来最高。LME期铜近持平，报每吨7,032.50元人民币；LME期铝由上日所及的2013年2月高点回落。

--全球金市：金价保持在1,300美元上方，现货需求受关注